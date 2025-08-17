У білому бікіні на яхті: зірка OnlyFans продемонструвала пишні форми на віпочинку

Джессіка Алвес

Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans — Джессіка Алвес — опублікувала в Instagram фото з відпочинку. Жінка обрала для морської прогулянки на яхті білосніжний лук.

На Джес було біле бікіні і біла сітчаста спідниця максі. Зірка похизувалася величезним бюстом і широкими стегнами.

Зірка реаліті розпустила волосся, зробила макіяж із пишними накладними віями і нюдовою помадою та гострий білий манікюр. Руки вона прикрасила золотим браслетом і годинником.

«Де горизонт зустрічається з сиреною», — підписала знімок Алвес.

