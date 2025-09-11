У білому бікіні на заході сонця: топмодель Алессандра Амбросіо похизувалася стрункою фігурою

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret - Алессандра Амбросіо — показала у своєму Instagram серію фото з відпочинку, який вона провела на березі Тихого океану в Малібу. Компанію їй склав її бойфренд — Бак Палмер, австралійський дизайнер чоловічих прикрас і аксесуарів.

Алессандра позувала в білому бікіні в хвилях океану і на балконі готельного номера.

Фото вийшли дуже красивими через призахідне сонце і рожеві хмари.

На одному зі знімків Амбросіо і Палмер зображені під час поцілунку.

Зазначимо, Але — мама двох дітей: 17-річної доньки Ані та сина Ноа, якому в травні цього року виповнилося 13 років. Їхній батько — колишній бойфренд моделі, бізнесмен Джеймі Мазур.

Нагадаємо, останній тиждень топмодель провела у Венеції, на кінофестивалі, де викликала фурор своїм вбранням. Алессандра вийшла на червону доріжку в гламурній вечірній сукні кольору пудри, створеній з фатину, розшитій мікробісером, кришталевим камінням і паєтками ніжних відтінків, що створювали сяйливий ефект.

