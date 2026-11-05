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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
1 хв

У білому бікіні на зав’язках: британська модель поділилася пікантними фото з басейну

Джессіка Гейл обрала для СПА-відпочинку лаконічний купальник.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл —опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку. Вона влаштувала фотосет у критому басейні.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

На Джес було біле бікіні з фактурної тканини на тонких зав’язках, яке чудово сиділо на її стрункій фігурі. Лук Гейл доповнила тонким браслетом, білим манікюром і рівним укладанням.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка позувала на сходинках басейну: на одному фото сиділа боком, спираючись руками на бортик, а на іншому — стояла у воді.

Нагадаємо, минулого разу Джессіка Гейл у червоній обтислій мінісукні позувала на мармуровій консолі.

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