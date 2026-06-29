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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

У білому бікіні на зав'язках: зірка реаліті похизувалася спокусливими формами на відпочинку

Модель потішила підписників новою серією знымкыв з відпочинку на одному з найпопулярніших курортів Іспанії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Єва Гейл

Єва Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл опублікувала в Instagram нові світлини, зроблені під час відпочинку на Ібіці, які вона лаконічно підписала: «Ранки на Ібіці».

Єва Гейл

Єва Гейл

Для фотосесії красуня обрала біле бікіні з ліфом з декоративним вузлом спереду та плавками на тонких зав’язках. Пляжний образ модель доповнила легкою сорочкою оверсайз світло-блакитного відтінку, яку спустила з плечей.

Єва Гейл

Єва Гейл

Єва розпустила волосся та зробила макіяж з пишними віями і нюдово-коричневою помадою. Свій аутфіт дівчина завершила мінімалістичними прикрасами — тонкими браслетами на щиколотках, каблучками з діамантами і лаконічними сережками.

Єва Гейл

Єва Гейл

Гейл з різних ракурсів похизувалася спокусливими формами.

Єва Гейл

Єва Гейл

Позувала модель у світлому сучасному інтер’єрі з панорамними вікнами та виглядом на море.

Єва Гейл

Єва Гейл

Нагадаємо, Єва Гейл у білому купальнику позувала також на розкішній яхті.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
41
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