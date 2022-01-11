У білому бікіні та джинсах: Тіна Кунакі блиснула формами

Дружина Венсана Касселя поділилася у блогу новими фотографіями,які були зроблені на пляжі.

У підписі до знімків Тіна Кунакі вказала бренд одягу Closed Official, в одязі марки дівчина і постала в кадрі. Одягнена модель у білий бікіні, що підкреслює її пишні груди, та світло-блакитні широкі джинси, з розстебнутим ґудзиком.

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Тіна розпустила довге каштанове волосся і в різних позах була зазнімкована фотографом. Щоправда, невідомо, фото були зроблені раніше під час знімань рекламної кампанії чи зараз, коли Кунакі з сім'єю відпочиває в Ріо-де-Жанейро.

Раніше Кунакі вже ділилася пікантним фото у молочному бікіні на своїй сторінці в Instagram.

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