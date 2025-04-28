У білому бікіні з чорною облямівкою: приваблива нідерландська модель позасмагала біля басейну

Лаура Селія

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Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram архівний знімок із відпочинку на курорті.

На фото дівчина засмагала біля басейну і їла черешні. На ній був сексуальний купальник, який складався з білих плавок на зав’язках і білого ліфа з чорною облямівкою. Лаура мала дуже спокусливий вигляд.

Лаура Селія

«Нарешті знову збираю валізи для захопливих літніх поїздок. Незабаром з’явиться новий контент», — заінтригувала дівчина своїх фоловерів.

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Із нетерпінням чекаємо на яскраві світлини Селії з відпочинку.