У білому бікіні з гарним декольте: 61-річна Елізабет Герлі похизувалася стрункою фігурою на пляжі в Малібу

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

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Елізабет Герлі потішила своїх підписників в Instagram новою світлиною, зробленою на пляжі в Малібу.

Зірка позувала з усмішкою на тлі океану в ефектному білому бікіні, яке чудово підкреслило її струнку і підтягнуту фігуру.

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На Ліз був купальник із трикутним ліфом, глибоким декольте і декоративною золотою застібкою посередині. Плавки мали низьке посадження і тонкі бічні ремінці, прикрашені золотистими ланцюжками. Свій пляжний аутфіт акторка доповнила солом’яним ковбойським капелюхом з широкими крисами.

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Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

У Герлі було розпущене волосся і макіяж смокі-айс та з глянцевим ніжно-рожевим блиском на губах.

«Ранки в Малібу», — лаконічно підписала знімок Елізабет.

Нагадаємо, Елізабет Герлі у халаті з оголеним плечем позувала на знімальному майданчику.

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