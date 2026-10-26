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- Шоу-бізнес
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У білому бікіні з гарним декольте: 61-річна Елізабет Герлі похизувалася стрункою фігурою на пляжі в Малібу
Британська акторка поділилася новою світлиною з узбережжя океану, на якій продемонструвала ефектний пляжний образ.
Елізабет Герлі потішила своїх підписників в Instagram новою світлиною, зробленою на пляжі в Малібу.
Зірка позувала з усмішкою на тлі океану в ефектному білому бікіні, яке чудово підкреслило її струнку і підтягнуту фігуру.
На Ліз був купальник із трикутним ліфом, глибоким декольте і декоративною золотою застібкою посередині. Плавки мали низьке посадження і тонкі бічні ремінці, прикрашені золотистими ланцюжками. Свій пляжний аутфіт акторка доповнила солом’яним ковбойським капелюхом з широкими крисами.
У Герлі було розпущене волосся і макіяж смокі-айс та з глянцевим ніжно-рожевим блиском на губах.
«Ранки в Малібу», — лаконічно підписала знімок Елізабет.
Нагадаємо, Елізабет Герлі у халаті з оголеним плечем позувала на знімальному майданчику.