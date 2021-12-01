У білому блейзері та мінісукні: як Ріанні вручили медаль національного героя Барбадоса

Для церемонії зірка обрала просте однотонне вбрання.
Ріанна, яка є власницею кількох статуеток "Греммі", успішного косметичного та білизняного бізнесу, а також багатомільйонного статку, тепер ще й носить звання 11-го національного героя Барбадоса – своєї рідної країни.
Медаль співачці вручила президентка цієї острівної карибської держави Сандра Мейсон. Захід відбувся під час параду на честь Дня незалежності Барбадосу у парку Свободи Голден-Сквер у Бріджтауні.
Ріанна одягла білий блейрер та мінісукню. Також на ній були босоніжки на зав'язках та кілька прикрас.
Для вечірнього заходу зірка переодяглася у помаранчеву сукню від бренду Bottega Veneta.
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