- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 26
- Час на прочитання
- 1 хв
У білому боді і босоніж: Дженніфер Еністон блиснула розкішною фігурою
Журнал Vanity Fair поділився ще кількома фото з нової фотосесії, у якій брала участь Дженніфер Еністон.
У Instagram глянець опублікував ще два знімки. На одному з них Еністон позує в білому боді з накидкою і босоніж йдучи травою. У неї розпущене і красиво укладене волосся, на обличчі мейкап, а в руках вона тримає якийсь металевий пристрій для саду.
Концепт цього знімання загалом про сад та город. На іншому знімку Дженніфер у чорній сукні на одне плече та босоніжках на шпильках поливає кущі з квітами.
У вересневому номері журналу Vanity Fair Дженніфер Еністон розмірковує про те, як їй вдалося вижити в таблоїдах, як створити «Ранкове шоу» в сучасних політичних умовах та як використовувати силу жіночої дружби.
Також в інтерв’ю акторка вперше прокоментувала «любовний трикутник» з Піттом та Джолі.