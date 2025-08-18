У білому боді і босоніж: Дженніфер Еністон блиснула розкішною фігурою

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Реклама

У Instagram глянець опублікував ще два знімки. На одному з них Еністон позує в білому боді з накидкою і босоніж йдучи травою. У неї розпущене і красиво укладене волосся, на обличчі мейкап, а в руках вона тримає якийсь металевий пристрій для саду.

Концепт цього знімання загалом про сад та город. На іншому знімку Дженніфер у чорній сукні на одне плече та босоніжках на шпильках поливає кущі з квітами.

Дженніфер Еністон / © instagram.com/VANITYFAIR

У вересневому номері журналу Vanity Fair Дженніфер Еністон розмірковує про те, як їй вдалося вижити в таблоїдах, як створити «Ранкове шоу» в сучасних політичних умовах та як використовувати силу жіночої дружби.

Реклама

Дженніфер Еністон / © instagram.com/VANITYFAIR

Також в інтерв’ю акторка вперше прокоментувала «любовний трикутник» з Піттом та Джолі.