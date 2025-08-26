У білому боді та з нардами: Клаудія Шиффер показала, як зустріла своє 55-річчя

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Реклама

Німецькій супермоделі та зірці 90-х — Клаудії Шиффер — 25 серпня виповнилося 55 років. Як зустріла свій ювілей, вона показала в Instagram. Зірка позувала в білому боді з V-подібним вирізом і воланами від Chloe, який доповнила золотим кулоном на довгому ланцюжку і сонцезахисними окулярами.

Модель зазнімкована біля басейну, поруч із нею на дивані лежить дошка для нардів. Судячи з усього, світлини були зроблені в Греції, де любить проводить свої літні відпустки Шиффер.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

«Сьогодні мені 55. Так рада бути щасливою і здоровою в цей день», — написала під знімками Клаудія. У коментарях шанувальники і зіркові друзі моделі залишили свої привітання.

Реклама

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Цікаво, що Клаудія Шиффер стала моделлю випадково — представник модельного агентства помітив її на дискотеці в Дюссельдорфі. Тоді 17-річна дівчина хотіла піти по стопах свого батька і стати юристом. Головним поштовхом до слави стала рекламна кампанія для американського бренду Guess 1989 року — вона стала обличчям марки, а її образ підкорив публіку. За всю свою довгу кар’єру вона жодного разу не потрапляла в скандали, її навіть називали Сніговою королевою подіуму.

Раніше, нагадаємо, супермодель Клаудія Шиффер занурилася в крижану ванну - зірка підтримала «вірусний» тренд соцмереж.