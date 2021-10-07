У білому боді: учасниця "Холостяка-11" продемонструвала гарні ноги

Розалі Номбре похизувалася стрункими ногами і тонкою талією.

Учасницю 11-го сезону шоу "Холостяк" — Розалі Номбре, природа нагородила довгими красивими ногами і стрункою фігурою. Тому дівчина часто бере участь у різних фотосесіях як фотомодель. Вона також дефілювала подіумом на Українському тижні моди.

(щоб побачити відео, гортайте вправо)

Розалі вирішила продемонструвати фоловерам свої переваги. Вона опублікувала в Instagram селфі, на якому сидить на стільці і демонструє стрункі ноги та тонку талію. Одягнена дівчина у біле боді з довгими рукавами.

Розалі Номбре/Instagram rosali_kovbasa

А інша учасниця проєкту "Холостяк" — Олександра Миколюк — похизувалася фігурою у стильному суцільному купальнику з пітоновим принтом і тонким паском на талії.

Читайте також:

Декольте з загадкою: учасниця "Холостяка-11" продемонструвала лук у червоній сукні-комбінації

У мінісукні з блискітками: переможниця "Холостяка-11" Анна Богдан поділилася списком цікавих фільмів

Без ліфчика і в портупеї: розкута учасниця "Холостяка-10" звабливо позувала на камеру

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання