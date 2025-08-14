У білому боді в саду: Дженніфер Еністон знялася в новій фотосесії і поділилася одкровенням

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Реклама

На обкладинці глянцю знаменитість постала у вечірній сукні, яка оголювала її спину і була з бантом ззаду. Вбрання Еністон доповнила чорними босоніжками на підборах. Вона позувала стоячи напівбоком до камери, у неї було стильне укладання, макіяж та манікюр, а на пальці виблискувала каблучка.

У вересневій статті журналу зірка серіалу «Ранкове шоу» розмірковує про силу жіночої дружби, про примирення після звістки про раптову смерть колеги за фільмом Меттью Перрі («Я втішена, що він більше не страждає») і про медійний ажіотаж, який вона пережила на початку нульових.

Дженніфер Еністон / © instagram.com/VANITYFAIR

Дженніфер вперше прокоментувала «любовний трикутник» з Піттом та Джолі.

Реклама

«Це був… такий вразливий час», — розповіла вона.

Дженніфер Еністон / © instagram.com/VANITYFAIR

Дженніфер Еністон / © instagram.com/VANITYFAIR

Журнал поділився кількома фотографіями у Instagram, а також опублікував коротке відео за кадром. На одній з них Еністон позує у пікантному боді з накидкою, а також показано, як акторка пересаджує вазон із квітами.