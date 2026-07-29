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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
1 хв

У білому денімі та жакеті оверсайз: Олівія Вайлд у дивному луку позувала на кіноподії в Лос-Анджелесі

Акторка продемонструвала незвичний образ, у якому поєднала денім, ділову класику і взуття на високих підборах.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Олівія Вайлд

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд відвідала прем’єру фільму Magnolia Pictures «I Want Your Sex», яка відбулася в Лос-Анджелесі.

Для своєї появи вона обрала білий денімовий комплект. Він складався з вузьких джинсів із посадженням на стегнах й укороченої сорочки з коміром і ґудзиками, яка підкреслила її плаский живіт.

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Зверху Олівія одягла чорний жакет оверсайз з широкими плечима та лацканами, який створив контраст із білим вбранням і додав аутфіту стриманості. Взута вона була у класичні чорні гостроносі туфлі-човники на шпильках.

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Волосся Вайлд зібрали в низьку зачіску і зробила легкий макіяж з чорними стрілками. У вуха у неї були лаконічні сережки.

Олівія Вайлд / © Associated Press

Олівія Вайлд / © Associated Press

Нагадаємо, Олівія Вайлд у маленькій чорній сукні з оголеною спиною презентувала фільм «Сусіди зверху».

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
38
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