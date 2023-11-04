У білому капелюсі та плащі: розкішна бразильська супермодель зачарувала total look на вечірці

Її аутфіт був такого кольору через чорно-білий дрескод заходу.

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо з'явилася серед багатьох зіркових гостей на заході "День Дербі", що відбувся на іподромі Флемінгтона у Мельбурні. Зірка Victoria's Secret вибрала цього разу для появи total look білого кольору.

На Амбросіо була довга біла сукня, яку вона доповнила тренчем з поясом і капелюхом з широкими крисами.

Також вона зробила трендовий лате-макіяж, нафарбувала нігті молочним лаком та завершила свій лук туфлями-човниками та кількома лаконічними прикрасами.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно у багатьох країнах святкували Геловін і з цієї нагоди Алессандра вбралася в гламурний і сміливий костюм із шифоновою спідницею золотим топом. Взута вона була в босоніжці на танкетці Giuseppe Zanotti Lilii Borea.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

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