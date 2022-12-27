У білому кардигані і з пучком на голові: Катя Осадча показала домашнє фото

Катя Осадча опублікувала в Instagram свою нову світлину, зроблену вдома. На ній ведуча постала у білій футболці, білому теплому кардигані і чорних штанях. Волосся вона зібрала у високий пучок, а на шиї було делікатне намисто.

Катя зазнімкована у той момент, коли ставила квіти у вазу, створюючи вдома затишну атмосферу.

Катя Осадча / Фото: Instagram Каті Осадчої

У дописі Осадча порозмірковувала про подарунки: чи доречні вони зараз під час війни? Вона також запитала у фоловерів, що вони думають із цього приводу, і попросила поділитися ідеями подарунків.

"Подарунки в наш час. Тішити близьких приємними дрібницями, чи відкладати це до найкращих часів?

Цей рік показав нам, що немає більшої цінності ніж життя, здоров’я, мир і найрідніші поруч. Ми перестали шукати цінності в речах, проте незважаючи на це, кожна маленька подарована дрібничка викликає у мене сльози.

Яке у вас ставленння до подарунків зараз? Якщо вирішили дарувати, поділіться ідеями, що будете дарувати один одному? Думаю всім треба якесь натхнення перед святами", - написала ведуча.

Нагадаємо, раніше Осадча показала ще один свій домашній лук у різнокольоровому кардигані.

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