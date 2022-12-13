У білому кепі і з краваткою-бантом: фаворитка "Холостяка-12" продемонструвала стильний лук

Катерина Лозовицька у всьому білому з'явилася на церемонії троянд.

Одна із фавориток 12-го сезону шоу "Холостяк" – 24-річна фотомодель Катерина Лозовицька – опублікувала в Instagram знімки свого ефектного образу, у якому вона з'явилася на церемонії троянд у сьомому випуску проєкту.

Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької

Дівчина постала перед холостяком у стильному луку total white. На ній був плащ, блузка з глибоким декольте, яке прикривала краватка-бант, і штани.

Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької

Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької

Чудовим доповненням аутфіту буле біле кепі. Волосся її було укладене назад, а на обличчі був насичений макіяж із чорними стрілками і темно-шоколадною помадою. Вуха Катя прикрасила сережками-кільцями, а руки – браслетами і каблучками.

Катерина Лозовицька/Instagram Катерини Лозовицької

Нагадаємо, раніше Лозовицька виклала у соцмережі романтичне відео з її побачення з Алексом Топольським, на якому вони обіймаються і цілуються.

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