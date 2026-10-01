ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
1 хв

У білому костюмі й мереживному боді з глибоким декольте: 56-річна Клаудія Шиффер на фешншоу в Парижі

Німецька супермодель продемонструвала елегантний образ із пікантним акцентом та масивною прикрасою.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Клаудія Шиффер

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер відвідала показ Chloé, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Супермодель постала там в елегантному білому костюмі, який складався з однобортного жакета з широкими лацканами та штанів із високим посадженням, стрілками і трохи розкльошеними штанинами.

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Під жакет Клаудія одягла біле мереживне боді з глибоким декольте, яке вона прикрасила масивним кольє з великими овальними перламутровими вставками в золотому обрамленні.

Лук Шиффер доповнила золотими босоніжками на підборах. У неї було хвилясте укладання, макіяж у природних відтінках та нюдові манікюр і педикюр.

Нагадаємо, Клаудія Шиффер похизувалася фігурою в бікіні під час відпочинку в Греції.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie