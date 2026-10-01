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- Шоу-бізнес
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У білому костюмі й мереживному боді з глибоким декольте: 56-річна Клаудія Шиффер на фешншоу в Парижі
Німецька супермодель продемонструвала елегантний образ із пікантним акцентом та масивною прикрасою.
Клаудія Шиффер відвідала показ Chloé, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.
Супермодель постала там в елегантному білому костюмі, який складався з однобортного жакета з широкими лацканами та штанів із високим посадженням, стрілками і трохи розкльошеними штанинами.
Під жакет Клаудія одягла біле мереживне боді з глибоким декольте, яке вона прикрасила масивним кольє з великими овальними перламутровими вставками в золотому обрамленні.
Лук Шиффер доповнила золотими босоніжками на підборах. У неї було хвилясте укладання, макіяж у природних відтінках та нюдові манікюр і педикюр.
Нагадаємо, Клаудія Шиффер похизувалася фігурою в бікіні під час відпочинку в Греції.