У білому костюмі й мереживному боді з глибоким декольте: 56-річна Клаудія Шиффер на фешншоу в Парижі

Клаудія Шиффер / © Getty Images

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Клаудія Шиффер відвідала показ Chloé, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Супермодель постала там в елегантному білому костюмі, який складався з однобортного жакета з широкими лацканами та штанів із високим посадженням, стрілками і трохи розкльошеними штанинами.

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Клаудія Шиффер / © Getty Images

Під жакет Клаудія одягла біле мереживне боді з глибоким декольте, яке вона прикрасила масивним кольє з великими овальними перламутровими вставками в золотому обрамленні.

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Лук Шиффер доповнила золотими босоніжками на підборах. У неї було хвилясте укладання, макіяж у природних відтінках та нюдові манікюр і педикюр.

Нагадаємо, Клаудія Шиффер похизувалася фігурою в бікіні під час відпочинку в Греції.

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