У білому костюмі і з прикрасою Chanel: Ярослава Магучіх показала, як відсвяткувала день народження у Токіо
Українська легкоатлетка та чемпіонка Олімпійських ігор-2024 у день свого 24-річчя була в Японії.
Нещодавно у Ярослави Магучіх було день народження — їй виповнилося 24 роки. В Instagram спортсменка показала, як відсвяткувала свій день у Токіо.
Дівчина прогулялася містом, пообідала у ресторані і посиділа у новенькому авто. Для цього дня Ярослава обрала ніжний образ. На ній був білий костюм, який складався з мініспідниці і топа з V-подібним вирізом, і білі кросівки.
Вона зробила укладання локонами і макіяж із червоною помадою. На шиї у спортсменки була прикраса із логотипом Chanel, а на руці — годинник. Свій лук зон завершила невеликою чорною сумкою.
А ще Магучіх похизувалася квітами, які їй подарували, і поділилася знімком, на якому постала у кумедній святковій шапці, патріотичній синьо-жовтій формі з написом Ukraine і зі шматочком торта зі свічками.
«Розділ 24. Дякую всім», — підписала фото Ярослава.
