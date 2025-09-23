ТСН у соціальних мережах

У білому костюмі і з прикрасою Chanel: Ярослава Магучіх показала, як відсвяткувала день народження у Токіо

Українська легкоатлетка та чемпіонка Олімпійських ігор-2024 у день свого 24-річчя була в Японії.

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

Нещодавно у Ярослави Магучіх було день народження — їй виповнилося 24 роки. В Instagram спортсменка показала, як відсвяткувала свій день у Токіо.

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

Дівчина прогулялася містом, пообідала у ресторані і посиділа у новенькому авто. Для цього дня Ярослава обрала ніжний образ. На ній був білий костюм, який складався з мініспідниці і топа з V-подібним вирізом, і білі кросівки.

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

Вона зробила укладання локонами і макіяж із червоною помадою. На шиї у спортсменки була прикраса із логотипом Chanel, а на руці — годинник. Свій лук зон завершила невеликою чорною сумкою.

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

А ще Магучіх похизувалася квітами, які їй подарували, і поділилася знімком, на якому постала у кумедній святковій шапці, патріотичній синьо-жовтій формі з написом Ukraine і зі шматочком торта зі свічками.

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

«Розділ 24. Дякую всім», — підписала фото Ярослава.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх продемонструвала гарний образ у вишиванці кольору вершкового масла.

