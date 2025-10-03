У білому костюмі і з прикрасою замість топа: Шарліз Терон зібралася на фешнпоказ бренду Givenchy

Шарліз Терон / © Getty Images

Реклама

Папараці зазнімкували Шарліз Терон, коли вона вийшла з готелю. Акторка прямувала на фешнпоказ Модного дому Givenchy у межах Тижня моди в Парижі.

Зірка з’явилася в ефектному образі. Вона одягла білосніжний костюм від згаданого бренду, який складався з подовженого жакета і штанів вільного крою зі стрілками. На Шарліз був чорний бюстгальтер, а замість топа вона використала екстравагантну прикрасу з камінням і квадратиків кольору металік.

Шарліз Терон / © Getty Images

Аутфіт Терон доповнила чорними босоніжками, масивними окулярами і довгими сережками — такими самими, як прикраса на тілі. Волосся у неї було розпущене, а на обличчі був макіяж із бежевою помадою.

Реклама

До речі, Шарліз помітно помолодшала. Користувачі Мережі припускають, що акторка скористалася послугами пластичного хірурга.

Нагадаємо, Шарліз Терон на показ Christian Dior прийшла у шкірянці на голе тіло.