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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

У білому костюмі, кедах і з сумкою Chanel: Гайді Клум заскочили дорогою до ресторану в Берліні

Модель сходила на вечерю у монохромному аутфіті, який доповнила люксовою сумкою та яскравими аксесуарами.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

Папараці зазнімкували Гайді Клум, коли вона прямувала до ресторану Borchardt у Берліні.

Модель віддала перевагу білому костюму оверсайз. Він складався з однобортного жакета з гострими лацканами та широких штанів, які вільно спадали донизу. На ній також була біла майка з чорним принтом. Замість класичних туфель Гайді взула зручні білі кеди.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

На руці Клум несла білу стьобану сумку Chanel із клапаном і ручкою-ланцюжком. У руці вона тримала телефон, прикрашений довгим різнокольоровим ремінцем із намистин.

Лук модель доповнила великими сонцезахисними окулярами-авіаторами, ланцюжками з підвісками, золотистими браслетами і каблучкою. У неї було рівне укладання з чубчиком і легкий макіяж з нюдовою помадою.

Нагадаємо, Гайді Клум топлес і з собакою на руках покупалася в морі.

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