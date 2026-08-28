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- Шоу-бізнес
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У білому костюмі, кедах і з сумкою Chanel: Гайді Клум заскочили дорогою до ресторану в Берліні
Модель сходила на вечерю у монохромному аутфіті, який доповнила люксовою сумкою та яскравими аксесуарами.
Папараці зазнімкували Гайді Клум, коли вона прямувала до ресторану Borchardt у Берліні.
Модель віддала перевагу білому костюму оверсайз. Він складався з однобортного жакета з гострими лацканами та широких штанів, які вільно спадали донизу. На ній також була біла майка з чорним принтом. Замість класичних туфель Гайді взула зручні білі кеди.
На руці Клум несла білу стьобану сумку Chanel із клапаном і ручкою-ланцюжком. У руці вона тримала телефон, прикрашений довгим різнокольоровим ремінцем із намистин.
Лук модель доповнила великими сонцезахисними окулярами-авіаторами, ланцюжками з підвісками, золотистими браслетами і каблучкою. У неї було рівне укладання з чубчиком і легкий макіяж з нюдовою помадою.
Нагадаємо, Гайді Клум топлес і з собакою на руках покупалася в морі.