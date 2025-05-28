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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
1 хв

У білому костюмі та капелюсі: Памела Андерсон показала фото зі свого городу

Відома акторка захоплюється садівництвом та городництвом та розповідає про це в Мережі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

57-річна американська акторка і модель — Памела Андерсон — в останні роки зосередилася на більш відокремленому і усвідомленому житті. Вона переїхала до рідного дому своєї бабусі в невеликому містечку Лейдісміт, Канада, з власною ділянкою землі, на якій вона розбила екологічний город і вирощує овочі, зелень і квіти.

Так, у своєму Instagram вона показала серію знімків із городу. Памела, одягнена в білий лляний костюм і крислатий солом’яний капелюх, позувала між грядками, поливала рослини і збирала врожай.

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

А також показала пиріг із персиками, ягодами та ревенем, вирощеними на її городі.

Пиріг, який приготувала Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Пиріг, який приготувала Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Багатьох її фоловерів здивувало її біле вбрання для роботи в саду та на городі, про що вони написали їй у коментарях під фото. Можливо, вона вдягла такий одяг лише для фото. Хоча ще один зірковий «городник» Девід Бекхем теж любить працювати на городі у білих кедах та кросівках.

Як розповідає Памела Андерсон, город для неї — спосіб жити ближче до природи, знизити свою залежність від індустрії та підтримувати ментальне здоров’я. Вона називає садівництво «медитацією на свіжому повітрі».

Город Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Город Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

На городі Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

На городі Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Раніше, нагадаємо, Памелу Андерсон помітили папараці у Нью-Йорку. Її було не впізнати.

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_3 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_2 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_3 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_2 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
191
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