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- Шоу-бізнес
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У білому костюмі та капелюсі: Памела Андерсон показала фото зі свого городу
Відома акторка захоплюється садівництвом та городництвом та розповідає про це в Мережі.
57-річна американська акторка і модель — Памела Андерсон — в останні роки зосередилася на більш відокремленому і усвідомленому житті. Вона переїхала до рідного дому своєї бабусі в невеликому містечку Лейдісміт, Канада, з власною ділянкою землі, на якій вона розбила екологічний город і вирощує овочі, зелень і квіти.
Так, у своєму Instagram вона показала серію знімків із городу. Памела, одягнена в білий лляний костюм і крислатий солом’яний капелюх, позувала між грядками, поливала рослини і збирала врожай.
А також показала пиріг із персиками, ягодами та ревенем, вирощеними на її городі.
Багатьох її фоловерів здивувало її біле вбрання для роботи в саду та на городі, про що вони написали їй у коментарях під фото. Можливо, вона вдягла такий одяг лише для фото. Хоча ще один зірковий «городник» Девід Бекхем теж любить працювати на городі у білих кедах та кросівках.
Як розповідає Памела Андерсон, город для неї — спосіб жити ближче до природи, знизити свою залежність від індустрії та підтримувати ментальне здоров’я. Вона називає садівництво «медитацією на свіжому повітрі».
Раніше, нагадаємо, Памелу Андерсон помітили папараці у Нью-Йорку. Її було не впізнати.