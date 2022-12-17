У білому костюмі і біля гарної ялинки: Катерина Кухар показала домашнє фото

Прима-балерина поділилася з фоловерами своїми роздумами про життя і підтримку.

Катерина Кухар опублікувала в Instagram світлину, зроблену вдома, де панує затишна атмосфера. Балерина позувала, лежачи на дивані, на тлі красиво вбраної ялинки.

Одягнена зірка у білий зручний костюм. Волосся вона розпустила і зробила легкий макіяж.

Катерина Кухар / Фото: Instagram Катерини Кухар

На іншій світлині Катя зазнімкована з книжкою в руках. Її погляд спрямований у вікно.

Катерина Кухар / Фото: Instagram Катерини Кухар

У дописі Кухар поділилася роздумами про нинішнє життя, випробування і підтримку тих, хто поряд.

"Останнім часом ми всі живемо у режимі супергероїв, начебто з комп’ютерної гри. Але якщо у комп’ютерній грі герой може всі випробування пройти сам. То у справжньому житті ми сильні й незламні, коли маємо надійне плече, підтримку, довіру: команди, сім’ї, друзів, країни.

Труднощі, які випадають на нашу долю – це перевірка на міцність, витривалість, згуртованість… Особливо тих, хто поряд з тобою. Зараз, як ніколи важливо нести відповідальність, в першу чергу, перед своєю совістю.

Людина ж мудрістю свого серця має завжди відчувати справжні цінності, щирість тих, хто поряд. Не треба втрачати себе, казати на чорне — біле. Дуже цінно, коли в такі важкі хвилини з тобою поруч люди з чистими помислами. Які бачать ті ж самі фарби, що й ти.

Випробування мобілізують, дають нам внутрішні сили, внутрішній зріст, відкривають в нас нові скіли, про які ми навіть не здогадувалися.

Важливо тільки пройти труднощі з гідністю, а вже згодом це нам тільки допоможе піднятися на сходинку вище", - написала Катерина.

Нагадаємо, раніше балерина у короткій сукні і шахових колготах похизувалася стрункими ногами.

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