У білому костюмі і блузці з рюшами: стильна Кріс Дженнер відвідала івент своєї доньки

Зірка реаліті обрала для свого виходу аутфіт у класичних кольорах.

Під приціл папараці у Західному Голлівуді потрапила мати сестер Кардашян-Дженнер – Кріс Дженнер. Вона вийшла з івенту своєї доньки Кайлі, який та організувала з нагоди запуску свого нового бренду напоїв.

Кріс мала стильний вигляд. На ній був білий костюм, який складався зі штанів-палацо і жакета з чорними лацканами, та чорна шовкова блузка з рюшами.

Кріс Дженнер / Фото: Getty Images

Взута вона була у чорні гостроносі ботильйони, а в руці тримала невеличку чорну сумочку.

У Дженнер було стильне укладання, макіяж із пишними віями, рожевими рум'янами і помадою шоколадного відтінку. На пальці у зірки реаліті красувалася каблучка з великим чорним каменем, обрамленим маленькими діамантами.

А господиня заходу Кайлі сяяла цього вечора в обтислій латексній чорній сукні з глибоким декольте, яка чудово підкреслила її спокусливі форми.

Читайте також: