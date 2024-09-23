У білому костюмі і чорних туфлях: стильна Кейт Вінслет з'явилася на червоній доріжці

Кейт Вінслет відвідала захід History Talks, який відбувся у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі.

Там акторка постала у білому костюмі, який складався з однобортного жакета і широких штанів, чорному топі і чорних гостроносих замшевих туфлях.

Кейт Вінслет / Фото: Getty Images

Кейт зробила укладання з локонами, ніжний макіяж, вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями, шию – ланцюжками з підвісками, а руки – браслетом і каблучкою.

Нагадаємо, Кейт Вінслет на прем'єрний показ біографічного фільму режисера Еллен Курас "Лі" з'явилася у вечірній чорній сукні максі з короткими рукавами-ліхтариками і глибоким декольте від британського бренду Jenny Packham.

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