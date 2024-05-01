У білому костюмі і діамантових сережках: 77-річна Гленн Клоуз на фешнівенті

Гленн Клоуз відвідала показ бренду Ralph Lauren Fall/Holiday 2024, який відбувся у Нью-Йорку.

Там акторка постала у білому рельєфному костюмі, який складався з двобортного жакета з білими ґудзиками і широких штанів. Вбрання вона скомбінувала зі срібним клатчем.

Гленн Клоуз / Фото: Associated Press

У Гленн була стильна зачіска, макіяж із акцентом на очах і діамантові сережки-цвяшки. Клоуз мала стильний і молодий вигляд.

Гленн Клоуз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на вручення премії Breakthrough Prize у Лос-Анджелесі Гленн Клоуз одягла костюм золотого кольору від бренду Giorgio Armani.

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