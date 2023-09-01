У білому костюмі і на шпильках: Катерина Кухар у стильному образі від українського бренду з'явилася на святі 1-го вересня

Прима-балерина одягла на День знань вбрання від бренду FROLOV.

Катерина Кухар відвідала свято 1-го вересня у Київському державному фаховому хореографічному коледжі, де разом із учнями відсвяткувала початок нового навчального року.

Привітати дітей приїхали також зіркові друзі прими-балерини – співачка Lida Lee, композитор-віртуоз Євген Хмара, заслужена артистка України, солістка Національної опери України Ольга Голиця і дизайнерка Юлія Магдич.

Ольга Морозенко, Катерина Кухар і Юлія Магдич/Пресслужба

На заході Катерина з'явилася у стильному білому костюмі від українського дизайнера Івана Фролова, який складався із подовженого жакета і вкорочених штанів. Вбрання балерина скомбінувала з бежевими туфлями на шпильках і з носками кольору металік та кремовою сумкою, декоровано пір'ям.

Катерина Кухар/Пресслужба

"Кожен із наших дітей – іскра, що має необмежений потенціал. Мета нашого коледжу – допомогти їм розкрити таланти та досягти повного розвитку, щоб іскра перетворилась на яскравий вогонь й реалізований потенціал.

Ми ростимо їх до великої сцени! Маю надію, що вони дійдуть всі до кінцевої мети, незважаючи на такі важкі випробування, що проживає наша Батьківщина. Вони майбутня еліта. Посли української культури у світі", – сказала Кухар.

Під час урочистої церемонії у коледжі відбулася посвята новоприбулих учнів у балетне мистецтво.

Євген Хмара виконав неймовірно красиву композицію, яка чудово доповнила святкову атмосферу Дня знань.

"Ці діти стають на професійний шлях мистецтва. Якби до нас прилетіли інопланетяни, ми б змогли з ними по факту спілкуватись лише трьома мовами: мова музики, математики та мистецтва. Тобто ці діти унікальні, їхню мову танцю зрозуміє кожен й скрізь. Це мова світла, що перемагає будь-яку темряву", – сказав Євген.

Lida Lee і Євген Хмара/Пресслужба

Lida Lee зарядила всіх своїм позитивом, заспівавши сингл "Прокидайся". Разом із нею танцювали і співали всі.

"Мистецтво допомагає пройти усі ці темні часи, хоча б трішечки легше. Ми віримо у вас, у нашу молодь, яка є нашим світлим майбутнім, і разом ми зробимо цей світ кращим місцем для всіх нас!" - додала Lida Lee.

Lida Lee і Катерина Кухар/Пресслужба

А Ольга Голиця красиво станцювала перед гостями, розкриваючи магію руху та музики.

Катерина Кухар і Ольга Голиця/Пресслужба

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