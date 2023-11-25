У білому костюмі і пальті з квітковою принтом: елегантний вихід 71-річної дружини Оззі Осборна

Шерон Осборн в елегантному луку відвідала церемонію у Лондоні.

Дружина відомого британського рокмузиканта Оззі Осборна – Шерон Осборн – потрапила до об'єктивів папараці, коли прибула на церемонію вручення нагород Rolling Stone UK Awards у Лондоні.

Жінка мала гарний вигляд. На ній був елегантний білий костюм, який складався із подовженого двобортного жакета з чорними лацканами і ґудзиками та штанів-кльош зі стрілками. На плечі ведуча накинула чорне пальто з принтом біло-персикових квітів.

Шерон Осборн / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила чорними туфлями зі стразами, чорним клатчем зі стразами, сережками з камінням і золотим ланцюжком у вигляді серця. Шерон зробила стильне укладання, макіяж із рожевою помадою і завершила лук бордовим манікюром.

Нагадаємо, Оззі Осборн потрапив під приціл папараці під час прогулянки Лос-Анджелесом. Рокмузикант шокував прихильників своїм виснаженим зовнішнім виглядом.

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