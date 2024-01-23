У білому костюмі і перлинних сережках: 76-річна Гленн Глоуз відвідала Тиждень моди у Парижі

Акторка обрала для своєї появи стильне білосніжне вбрання.

Гленн Глоуз відвідала показ кутюрної колекції сезону весна-літо 2024 Модного дому Dior, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі. Зірка мала чудовий вигляд.

Для свого виходу вона обрала стильний образ total white. На ній був білий костюм, який складався з приталеного жакета і широких штанів зі стрілками.

Гленн Глоуз / Фото: Getty Images

Аутфіт Глоуз доповнила бежевими туфлями і різнокольоровою сумкою. Акторці зробили гарне укладання і макіяж із акцентом на очах. Вуха Гленн прикрасила елегантними перлинними сережками, а руку – золотою каблучкою.

Нагадаємо, Гленн Клоуз у сукні з прозорою зоною декольте прийшла на галаконцерт.

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