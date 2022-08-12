У білому костюмі і з лаконічними сережками: стильна Злата Огнєвіч у резиденції президента

Співачка у гарному образі відвідала захід у Маріїнському палаці.

Злата Огнєвіч взяла участь у церемонії відзначення учасників акції "Діти-рятувальники – герої війни". Захід відбулася у Білій залі Героїв України у Маріїнському палаці у Києві.

Злата Огнєвіч / Фото: Сайт президента України

Артистка вручила подарунок одному із юнаків-герою.

Злата Огнєвіч / Фото: Сайт президента України

Для такої події співачка обрала стильний білосніжний костюм, який складався із жакету оверсайз і штанів-палацо, і бежевий топ.

Злата Огнєвіч / Фото: Сайт президента України

Злата зробила гладкий низький пучок, макіяж у нюдово-коричневих відтінках і прикрасила вуха лаконічними золотими сережками.

Нагадаємо, у заході взяли участь президентське подружжя Володимир і Олена Зеленські і зірки: Наталя Могилевська, Надя Дорофєєва, Позитив, Артем Пивоваров, Alekseev та інші.

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