У білому костюмі і з лаконічними сережками: стильна Злата Огнєвіч у резиденції президента

Співачка у гарному образі відвідала захід у Маріїнському палаці.
Злата Огнєвіч взяла участь у церемонії відзначення учасників акції "Діти-рятувальники – герої війни". Захід відбулася у Білій залі Героїв України у Маріїнському палаці у Києві.
Артистка вручила подарунок одному із юнаків-герою.
Для такої події співачка обрала стильний білосніжний костюм, який складався із жакету оверсайз і штанів-палацо, і бежевий топ.
Злата зробила гладкий низький пучок, макіяж у нюдово-коричневих відтінках і прикрасила вуха лаконічними золотими сережками.
Нагадаємо, у заході взяли участь президентське подружжя Володимир і Олена Зеленські і зірки: Наталя Могилевська, Надя Дорофєєва, Позитив, Артем Пивоваров, Alekseev та інші.
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