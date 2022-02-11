У білому костюмі та діамантах: розкішний образ Мей Маск на вечірці

У білому костюмі та діамантах: розкішний образ Мей Маск на вечірці

73-річна модель та світська левиця кожною своєю появою на публіці змушує нас повірити, що молодість – поняття відносне.

Вчора, 10 лютого Мей Маск була помічена на вечірці "The Daily Front Row", присвяченій 20-річчю Тижня моди в Нью-Йорку.

Мей мала по-справжньому розкішний вигляд. Для виходу вона обрала білий костюм з асиметричними чорними вставками на жакеті.

Вбрання вона доповнила чорно-срібними брогами, срібним клатчем від Paco Rabanne та численними прикрасами.

Мей Маск / Getty Images

Мей Маск одягла діамантовий комплект, що складався з персня, сережок та кольє. Але одним кольє модель не обмежилася, а одягла ще золотий ланцюг, ланцюг із кулоном із великого діаманту та перлове намисто.

Мей Маск / Getty Images

Шоколадний манікюр та червона помада завершили образ.

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