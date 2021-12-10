У білому костюмі та кросівках: Наомі Кемпбел у стильному луці сходила на модний показ

Модель відвідала фешншоу чоловічої колекції Dior, що відбулося у Лондоні.
Наомі Кемпбелл відвідала вчора, 9 грудня, у Лондоні показ чоловічої колекції Dior – осінь/зима-2022.
Перед фотокамерами супермодель з'явилася у стильному луці. На ній був білий костюм від Dior, який складався з подовженого жакету та прямих штанів зі стрілками, а також персикова шовкова блузка.
Аутфіт Кемпбелл доповнила чорно-білими кросівками із баклажановими стрічками.
Волосся вона розпустила і надягла на очі чорні окуляри.
Раніше Наомі відвідала премію Fashion Trust Arabia Prize 2021 у Досі. На ній була кремова асиметрична сукня з коротким передом і довгим задом. Вбрання було розшите гілочками-пір'ям, золотистим декором і перлами.
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