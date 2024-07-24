У білому костюмі та кросівках: Сальма Гаєк взяла участь в естафеті олімпійського вогню

Вона стала однією з небагатьох знаменитостей, кому випала честь взяти участь у цьому заході.

Акторка Сальма Гаєк, яка також є дружиною французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, взяла участь в естафеті олімпійського вогню в Парижі.

Сальма Хайєк / Фото: Associated Press

Вона стала однією з небагатьох знаменитостей, кому випала честь взяти участь у заході напередодні Олімпіади — пронесла смолоскип у руках від передмістя Івелін до Версальського палацу. Олімпіада розпочнеться 26 липня.

Артистка була у білій спортивній формі, яка складалася з кофти з довгими рукавами, штанів та кросівок. Волосся вона зібрала у високий хвіст.

Сальма Хайєк / Фото: Associated Press

Також у цьому заході взяли участь тренер збірної Франції з футболу Дідьє Дешам, співак Патрік Брюель, зірка французького футболу Преснель Кімпембе, художник Матьє Форже.

Сальма Хайєк / Фото: Associated Press

Сальма Хайєк / Фото: Associated Press

Вже відомо, що на відкритті Олімпіади виступить співачка Селін Діон. 23 липня її помітили у Парижі, коли вона виходила з готелю. Відповідно до видання TMZ, Діон за свій виступ захотіла 2 мільйони доларів і це лише за одну пісню.

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