У білому костюмі та кросівках: Сальма Гаєк взяла участь в естафеті олімпійського вогню

Вона стала однією з небагатьох знаменитостей, кому випала честь взяти участь у цьому заході.
Акторка Сальма Гаєк, яка також є дружиною французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, взяла участь в естафеті олімпійського вогню в Парижі.
Вона стала однією з небагатьох знаменитостей, кому випала честь взяти участь у заході напередодні Олімпіади — пронесла смолоскип у руках від передмістя Івелін до Версальського палацу. Олімпіада розпочнеться 26 липня.
Артистка була у білій спортивній формі, яка складалася з кофти з довгими рукавами, штанів та кросівок. Волосся вона зібрала у високий хвіст.
Також у цьому заході взяли участь тренер збірної Франції з футболу Дідьє Дешам, співак Патрік Брюель, зірка французького футболу Преснель Кімпембе, художник Матьє Форже.
Вже відомо, що на відкритті Олімпіади виступить співачка Селін Діон. 23 липня її помітили у Парижі, коли вона виходила з готелю. Відповідно до видання TMZ, Діон за свій виступ захотіла 2 мільйони доларів і це лише за одну пісню.
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