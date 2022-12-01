У білому костюмі та на підборах: Зої Салдана прийшла на інтерв'ю в образі від Michael Kors

У грудні на екрани виходить друга частина довгоочікуваного фантастичного фільму "Аватар", у якому знову з'явиться акторка Зої Салдана. Тому зараз зірка активно відвідує різні програми та дає інтерв'ю, щоб просувати свою нову роботу.

29 листопада Зої прилетіла до Маямі, щоб відвідати іспаномовну програму Despierta America ("Прокидайся Америка"). Для акторки іспанська не була проблемою, адже вона виросла в латиноамериканській родині і чудово розмовляє цією мовою.

Для інтерв'ю Салдана одягла біле вбрання від Michael Kors, в якому поєднала блейзер, топ і спідницю з розрізом.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Образ доповнили босоніжки на підборах, годинник та кілька прикрас Cartier. Волосся вона зібрала в "мальвінку", а на обличчі зробила макіяж із яскравою помадою та стрілками.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

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