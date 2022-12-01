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У білому костюмі та на підборах: Зої Салдана прийшла на інтерв'ю в образі від Michael Kors

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
238
Час на прочитання
1 хв
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У білому костюмі та на підборах: Зої Салдана прийшла на інтерв'ю в образі від Michael Kors

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Для появи акторка обрала лаконічний лук, але зробила яскравий макіяж.

У грудні на екрани виходить друга частина довгоочікуваного фантастичного фільму "Аватар", у якому знову з'явиться акторка Зої Салдана. Тому зараз зірка активно відвідує різні програми та дає інтерв'ю, щоб просувати свою нову роботу.

29 листопада Зої прилетіла до Маямі, щоб відвідати іспаномовну програму Despierta America ("Прокидайся Америка"). Для акторки іспанська не була проблемою, адже вона виросла в латиноамериканській родині і чудово розмовляє цією мовою.

Для інтерв'ю Салдана одягла біле вбрання від Michael Kors, в якому поєднала блейзер, топ і спідницю з розрізом.

Зої Салдана / © Getty Images
Зої Салдана / Фото: Getty Images

Образ доповнили босоніжки на підборах, годинник та кілька прикрас Cartier. Волосся вона зібрала в "мальвінку", а на обличчі зробила макіяж із яскравою помадою та стрілками.

Зої Салдана / © Getty Images
Зої Салдана / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
238
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