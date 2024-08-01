У білому костюмі та слінгбеках: Ніколь Кідман відвідала світський захід у Парижі

57-річна акторка мала дуже елегантний та ніжний вигляд у цьому вбранні.

У Парижі, паралельно з Олімпійськими іграми, проходить багато інших вечірок, прем'єр та подій, на яких гостями стають зірки кіно та подіумів. Так однією з запрошених гостей вечірки бренду Omega була акторка Ніколь Кідман.

Оскароносна знаменитість обрала для свого виходу на червону доріжку біле вбрання від бренду Valentino — костюм, що складається з топу та спідниці міді. Носила вона це елегантне вбрання у поєднанні зі слінгбеками від Charles & Keith, каблучкою з діамантом на безіменному пальці, а також розкішним годинником Omega, оскільки є послом бренду.

Образ Ніколь доповнила лаконічною зачіскою та макіяжем.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Кадром цього заходу Кідман поділилася також із шанувальниками в Instagram.

Проте завітала на вечірку вона не сама, а зі своєю старшою донькою Сандей Роуз. Дівчина вийшла у світ у сірому костюмі, який складався із жилетки та вільних штанів. У схожому луку нещодавно вийшла на публіку акторка Брі Ларсон.

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