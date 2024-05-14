У білому костюмі та в капелюсі: стильна Меріл Стріп позувала на доріжці в Каннах

74-річна акторка Меріл Стріп з'явилася на фотоколі, коли здобула почесну нагороду "Золоту пальмову гілку" у Палаці фестивалів.

Меріл Стріп / Фото: Associated Press

Зірка сяяла перед камерами фотографів, що зібралися, в білому штанному костюмі, що складався з подовженого жакета і ідеально випрасуваних штанів зі стрілками. Під жакет Стріп одягла білу сорочку в синю смужку, доповнила лук крислатим солом'яним капелюхом і туфлями-човниками відтінку металік.

Також її ідеальний білий аутфіт доповнювали сережки-кільця з діамантами, чорні сонцезахисні окуляри та рожева помада на губах.

Меріл Стріп / Фото: Associated Press

Цього року Каннський кінофестиваль триватиме до 25 травня.

Меріл Стріп / Фото: Associated Press

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