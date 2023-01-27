У білому костюмі та з чорними губами: Тіна Кунакі відвідала показ Valentino

Французька модель Тіна Кунакі відвідала ще кілька показів на Паризькому тижні моди.

Днями 25-річну модель заскочили перед показом Valentino Haute Couture сезону весна-літо 2023. На шоу Тіна приїхала у білому костюмі вільного крою і зі стрілками на штанях, під який одягла чорний топ. До аутфіту зірка підібрала лаковане гостроносе взуття на підборах.

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Тіна заплела волосся в тугу косу, вії залишила практично не нафарбованим, а губи нафарбувала чорною помадою. Показ Дому Valentino також відвідала акторка Енн Гетевей, представивши перед камерами в леопардовому луку.

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми бачили Кунакі на вечірці Дому Gucci в готелі Ritz у Парижі, куди модель приїхала у червоному шкіряному пальті з сірими смугами та поясом на талії та взута у високі чоботи на шнурівці та підборах.

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

А також відвідала показ Alexandre Vauthier Haute, де з'явилася у бежевому тренчі, сірому пуловері, джинсах та взута в кросівки.

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

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