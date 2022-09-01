У білому костюмі та з незвичайним кольє на шиї: Джорджина Родрігес приїхала до Венеції

Сьогодні ввечері ми побачимо дівчину Кріштіану Роналду на червоній доріжці фестивалю. А поки що 28-річна Джорджина демонструє свій перший образ.

Світська левиця та модель з'явилася на публіці в костюмі від бренду Genny, який поєднала з босоніжками відтінку металік на високих підборах та з незвичайним широким металевим кольє на шиї. У вухах у Джорджини також були сережки у вигляді пелюсток.

Вона зібрала волосся у хвіст, зробила гарний макіяж і мило усміхалася, коли позувала фотографам, стоячи на пірсі.

Джорджина Родрігес / Фото: Getty Images

Очікуємо побачити вечірній образ Джорджини на червоній доріжці сьогодні. Під час учорашнього виходу багатьох захопила 61-річна Джуліанна Мур, яка з'явилася на публіці у прозорій сукні від Valentino.

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