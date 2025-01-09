У білому костюмі від Chanel і без макіяжу: стильна Памела Андерсон дала інтерв'ю на радіо

57-річна акторка і модель останнім часом обирає для своїх образів вбрання від французького Дому моди.

Папараці заскочили Памелу Андерсон на вулицях Нью-Йорка, коли вона йшла на радіоефір SiriusXM. Акторка зараз активно займається промокампанією свого нового фільму "Остання танцівниця". У стрічці режисерки Джіи Копполи Памела зіграла танцівницю Шеллі з Лас-Вегаса, яка стикається з особистим і професійним роздоріжжям, коли її шоу, яке тривало десятиліття, добігає кінця.

Зірка обрала для свого виходу білий твідовий костюм від бренду Chanel, який складався з кардигану вільного крою і широких штанів. Вбрання вона скомбінувала з чорними атласними туфлями-човниками.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Андерсон, як завжди, була без макіяжу на обличчі і зі своїми фірмовими бровами-нитками, а також із розпущеним волоссям і нюдовим манікюром.

Нагадаємо, Памела Андерсон потрапила до об'єктивів фотографів дорогою на токшоу "У прямому ефірі з Келлі та Майклом". Вона була одягнена у все чорне від від Модного дому Chanel: довгу трикотажну сукню та елегантне пальто з блискучим принтом.

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