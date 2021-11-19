У білому костюмі з вирізом на спині: Скарлетт Йоганссон вперше вийшла у світ після других пологів

У білому костюмі з вирізом на спині: Скарлетт Йоганссон вперше вийшла у світ після других пологів

Знаменитість мала чудовий вигляд.

36-річна голлівудська акторка Скарлетт Йогансон відвідала церемонію American Cinematheque Award, лауреатом якої стала сама. Знаменитість з'явилася на заході у білому штанному костюмі від бренду Versace, який доповнила розкішним топом зі стразами і декольте-серцем.

Скарлетт Йоганссон / Associated Press

Родзинкою образу став виріз на спині жакета, який продемонстрував татуювання на тілі Скарлетт.

Скарлетт Йоганссон / Associated Press

Скарлетт Йоганссон / Associated Press

Ця поява на публіці стала першою для акторки після народження другої дитини – сина Космо, який з'явився на світ 18 серпня 2021 року. Батько дитини – другий чоловік знаменитості – комік та актор Колін Джост. Вагітність Скарлетт не афішувала і на публіці не з'являлася.

Скарлетт Йоганссон із чоловіком / Associated Press

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