У білому костюмі з вишивкою: акторка Єва Лонгорія відвідала показ Elie Saab у Парижі

Акторка обрала для появи на шоу лаконічне вбрання.
49-річна Єва Лонгорія була розкішною, коли позувала для фото в Парижі. Акторка відвідала Тиждень високої моди, де Модний дім Elie Saab представив кутюрну колекцію весна-літо 2025 року.
Вона обрала для своєї появи на цьому заході білий костюм із жакетом та широкими штанами, які були прикрашені вишивкою білими нитками.
Жакет, який одягла Єва, був на затин і зав'язувався збоку на бант, а штани були розкльошені. Єва доповнила вбрання кількома лаконічними прикрасами, туфлями на підборах і невеликою сумкою бежевого кольору, яка мала маленьку золоту ручку. Волосся акторка зібрала у високу і трохи недбалу зачіску.
Єва – часта гостя на подібних модних заходах, особливо на шоу, які влаштовує її подруга Вікторія Бекхем.
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