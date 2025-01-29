У білому костюмі з вишивкою: акторка Єва Лонгорія відвідала показ Elie Saab у Парижі

49-річна Єва Лонгорія була розкішною, коли позувала для фото в Парижі. Акторка відвідала Тиждень високої моди, де Модний дім Elie Saab представив кутюрну колекцію весна-літо 2025 року.

Вона обрала для своєї появи на цьому заході білий костюм із жакетом та широкими штанами, які були прикрашені вишивкою білими нитками.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Жакет, який одягла Єва, був на затин і зав'язувався збоку на бант, а штани були розкльошені. Єва доповнила вбрання кількома лаконічними прикрасами, туфлями на підборах і невеликою сумкою бежевого кольору, яка мала маленьку золоту ручку. Волосся акторка зібрала у високу і трохи недбалу зачіску.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Єва – часта гостя на подібних модних заходах, особливо на шоу, які влаштовує її подруга Вікторія Бекхем.

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