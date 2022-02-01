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У білому костюмі: зірка The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер на спортивному заході

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У білому костюмі: зірка The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер на спортивному заході

Ніколь Шерзінгер / Getty Images

На цей захід вона одягла одне із своїх найулюбленіших вбрань.

Телеведуча та зірка гурту The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер відвідала спортивний захід у Флориді — чемпіонат світу з кінних перегонів Pegasus World Cup 2022. Захід проводиться щорічно у парку Gulfstream у Галландейлі. Це перегони чистокровних коней, у яких можуть взяти участь коні віком від чотирьох років і старші. Переможець отримує приз у розмірі 4 мільйонів доларів.

Ніколь з'явилася на червоній доріжці у білому штанному костюмі, який поєднувала з топом та великими сережками. Волосся співачка розпустила, а на її обличчі був нюдовий макіяж.

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images
Ніколь Шерзінгер / Getty Images

Штанні костюми — одні з найулюбленіших вбрань зірки. На телебаченні і під час виступів Ніколь найчастіше носить сукні, але у повсякденному житті віддає перевагу саме штанним костюмам вільного крою.

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images
Ніколь Шерзінгер / Getty Images
Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер
Ніколь Шерзінгер / Instagram Ніколь Шерзінгер
Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер
Ніколь Шерзінгер / Instagram Ніколь Шерзінгер
Ніколь Шерзінгер / © Associated Press
Ніколь Шерзінгер / Associated Press
Ніколь Шерзінгер / © Getty Images
Ніколь Шерзінгер / Getty Images

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