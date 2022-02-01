У білому костюмі: зірка The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер на спортивному заході

На цей захід вона одягла одне із своїх найулюбленіших вбрань.

Телеведуча та зірка гурту The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер відвідала спортивний захід у Флориді — чемпіонат світу з кінних перегонів Pegasus World Cup 2022. Захід проводиться щорічно у парку Gulfstream у Галландейлі. Це перегони чистокровних коней, у яких можуть взяти участь коні віком від чотирьох років і старші. Переможець отримує приз у розмірі 4 мільйонів доларів.

Ніколь з'явилася на червоній доріжці у білому штанному костюмі, який поєднувала з топом та великими сережками. Волосся співачка розпустила, а на її обличчі був нюдовий макіяж.

Ніколь Шерзінгер / Getty Images

Штанні костюми — одні з найулюбленіших вбрань зірки. На телебаченні і під час виступів Ніколь найчастіше носить сукні, але у повсякденному житті віддає перевагу саме штанним костюмам вільного крою.

Ніколь Шерзінгер / Getty Images

Ніколь Шерзінгер / Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / Associated Press

Ніколь Шерзінгер / Getty Images

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