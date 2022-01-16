У білому кроптопі і рукавичках з торочкою: учасниця "Холостяка-10" у стильному фотосеті

Аліна Ляшук в образі total white позувала у фотосесії.
Учасниця 10-го сезону шоу "Холостяк" – Аліна Ляшук – знялася у стильній фотосесії. Перед об'єктивом фотокамери вона постала в образі total white.
На Аліні був кроптоп з пікантним вирізом і штани-палаццо з високою талією та вирізами на стегнах.
Аутфіт красуня доповнила екстравагантними шкіряними рукавичками з довгою торочкою, яку демонструвала, підіймаючи руки вгору.
Ляшук зробили зачіску з локонами і вечірній макіяж. У вухах були довгі срібні сережки.
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