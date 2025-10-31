- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 88
- Час на прочитання
- 1 хв
У білому кроптопі і шкіряних штанях: KOLA блиснула спіднім у кліпі на новий ритмічний трек
Співачка презентувала пісню «Кофеїн».
KOLA презентувала свою нову пісню «Кофеїн», яка має приховані глибокі сенси у кожному рядку.
Це історія про двох закоханих, про їхній тендітний і пристрасний водночас зв’язок. Це про кохання як мистецтво: яскраве, десь недосконале, але завжди справжнє. Тимчасова втрата насиченості почуттів не знищує її сенсу — вона лише додає глибини.
«Це дуже відверта пісня про прагнення залишатися для свого коханого тією самою музою, бути його героїнею та натхненням. У цьому бажанні — вся жіноча відвертість: навіть коли все розхитане, навіть коли любов розбавлена „зайвою водою“, вона все одно прагне до нього, як до свого Моїсея, свого провідника крізь хаос і пустелю почуттів», — поділилася KOLA.
У кліпі артистка постала у стильному луку. На ній був білий напівпрозорий кроптоп із принтом «павутиння», чорний мереживний бюстгальтер, чорні шкіряні штани вільного крою з двома широкими шкіряними поясами, з-під яких визирало чорне спіднє, що додало її образу пікантності.
Аутфіт KOLA доповнила укладанням із локонами, максимально натуральним макіяжем і червоним манікюром.