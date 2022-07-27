У білому кроптопі та лосинах: Алессандра Амбросіо сходила на пілатес

Бразилійка Алессандра Амбросіо була заскочена папараці в Лос-Анджелесі, коли прямувала на заняття з пілатеса.

Як повідомляють західні ЗМІ до Алессандри, приєдналася її 13-річна донька Аня, після заняття вони разом сходили на обід до улюбленого ресторану Cecconi's.

Аня у кадри папараці не потрапила, а ось Алессандру заскочили у всій красі. Вона була одягнена у білий спортивний топ та білі лосини, які підкатала знизу, а також взута у білі кросівки. В руках модель несла пляшку із водою.

У неї на шиї було кілька прикрас, у вухах — кілька сережок, волосся модель зібрала в хвіст і одягла сонцезахисні окуляри.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше Алессандра з'явилася на показі Jean Paul Gaultier під час Паризького тижня моди.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

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