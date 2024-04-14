У білому кроптопі та мініспідниці: Фріда Аасен відвідала тенісний турнір

Фріда Аасен стала гостею сьомого дня турніру Rolex Monte-Carlo Masters у заміському клубі Монте-Карло у Монако.

Monte-Carlo Rolex Masters – це щорічний тенісний турнір серед чоловіків у Монако.

Модель приїхала на захід у білому кроптопі, теннісній плісованій мініспідниці та взута у кеди від Adidas. На голові у Фріди була синя бейсболка з малюнком тенісних ракеток, у вухах – золоті сережки, біляве волосся дівчина розпустила і зробила легкий денний макіяж із невеликими стрілками та нюдовим блиском підкреслила губи.

Фріда Аасен / Фото: Getty Images

Минулого разу ми показували, як скандинавська модель зачарувала публіку червоною сукнею з розрізом до талії.

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