У білому кроптопі та широких штанях: стильну Емілі Ратаковскі заскочили у Нью-Йорку

32-річна модель потрапила під приціл вуличних фотографів у Нью-Йорку.

Зірка була помічена, коли прямувала до Sony Music Studios, щоб записати свій подкаст High Low з EmRata.

Емілі Ратаковскі мала чудовий вигляд в білому кроптопі і мішкуватих плісованих штанях верблюжого кольору з низькою посадкою, взута була в чорно-білі кросівки Vans у клітку, а в руках несла маленьку руду сумку від Miu Miu.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Свій образ Ратаковскі доповнила золотим годинником, каблучкою та намистом, а на обличчя одягла чорні сонцезахисні окуляри. Її волосся було розпущене, а в макіяжі вона лише злегка підкреслила пухкі губи помадою.

Нещодавно Емілі Ратаковскі повернулася з Парижа, де побувала на Тижні моди, відвідавши шоу Jacquemus у Версалі.

Емілі Ратаковскі у Парижі / Фото: Getty Images

Читайте також: