У білому кроптопі та стильних штанях: Гейлі Бібер сходила на прогулянку з чоловіком

Гейлі Бібер із чоловіком Джастіном сходила на побачення та потрапила під приціл фотографів у Лос-Анджелесі.

26-річна Гейлі Бібер одягла білий укорочений топ, що оголив її підтягнутий живіт і доповнила образ парою коричневих штанів із низькою посадкою зі стрілками посередині.

Гейлі та Джастін Бібери / Фото: Getty Images

Модель одягла сонцезахисні окуляри, а коротке волосся уклала у стильну зачіску. На плечі Гейлі була чорна плетена сумка Bottega Veneta на короткій ручці, а взута вона була в чорні лофери з квадратним носом.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Нещодавно Гейлі Бібер з'явилася на публіці у сукні від українського бренду у Нью-Йорку. Її помітили у компанії чоловіка Джастіна Бібера, коли пара залишала ресторан після вечері.

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