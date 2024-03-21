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У білому купальнику і з рушником на голові: модель спокусливо позувала біля басейну на відпочинку

У білому купальнику і з рушником на голові: модель спокусливо позувала біля басейну на відпочинку

У білому купальнику і з рушником на голові: модель спокусливо позувала біля басейну на відпочинку

Арабелла Чі

Арабелла Чі не втомлюється фотографуватися у купальниках.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram знімок з відпочинку.

На ньому красуня позує біля басейну. Одягнена вона у новий білий купальник із золотою фурнітурою, у якому її фігура має стрункий і сексуальний вигляд. На голові у Чі – білий рушник.

Арабелла Чі / ©
Арабелла Чі

Арабелла зробила макіяж із акцентом на очах, молочний манікюр і доповнила аутфіт золотими прикрасами.

Нагадаємо, минлого разу Арабелла Чі похизувалася стрункою фігурою у чотирьох стильних купальниках.

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