У білому купальнику і з рушником на голові: модель спокусливо позувала біля басейну на відпочинку

Арабелла Чі не втомлюється фотографуватися у купальниках.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram знімок з відпочинку.
На ньому красуня позує біля басейну. Одягнена вона у новий білий купальник із золотою фурнітурою, у якому її фігура має стрункий і сексуальний вигляд. На голові у Чі – білий рушник.
Арабелла зробила макіяж із акцентом на очах, молочний манікюр і доповнила аутфіт золотими прикрасами.
Нагадаємо, минлого разу Арабелла Чі похизувалася стрункою фігурою у чотирьох стильних купальниках.
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