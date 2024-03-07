У білому купальнику і золотих прикрасах: британська модель похизувалася сексуальними сідницями

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила фоловерів в Instagram пікантним відео з відпочинку.

Білявка засмагала на шезлонгу біля басейну. На ній був білий купальник, який чудово підкреслив її засмагу. Чі похизувалася сексуальними і пружними сідницями.

Свій лук Арабелла доповнила укладанням із локонами, золотими браслетами і лаконічними сережками.

Нагадаємо, Арабелла Чі у шкіряній мінісукні і на шпильках похизувалася спокусливим луком.

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