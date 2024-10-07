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У білому купальнику із золотими кільцями: Арабелла Чі показала нові пляжні фото

У білому купальнику із золотими кільцями: Арабелла Чі показала нові пляжні фото

У білому купальнику із золотими кільцями: Арабелла Чі показала нові пляжні фото

Арабелла Чі

Модель дуже любить фотографуватися у купальниках.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – не готова прощатися з теплими літніми днями. Тому вона вчергове потішила фоловерів в Instagram пляжними знімками з відпочинку.

На фото красуня постала у білому купальнику із золотими кільцями та білій довгій спідниці, демонструючи струнку фігуру і спокусливе декольте.

Арабелла Чі / ©
Арабелла Чі

Аутфіт Арабелла доповнила сонцезахисними окулярами у черепаховій оправі, золотими сережками і браслетами.

Арабелла Чі / ©
Арабелла Чі

"Ще не готова до завершення літнього контенту", – написала вона у дописі.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі продемонструвала пікантний лук у романтичній прозорій мереживній блузці з високою горловиною, вирізом на спині та білими стрічками на рукавах.

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